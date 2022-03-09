Glovo відновив роботу в Україні
Компанія у сфері доставки Glovo частково відновила діяльність в Україні для надання послуг першої необхідності у двадцяти містах країни, включаючи Київ.
Про це повідомляє пресслужба Glovo.
Минулого тижня компанія зробила доступним свій сервіс в обмеженому режимі (з 10:00 до 18:00) у містах західної та частково центральної України, а також у кількох районах Києва.
"Такі дії були викликані підвищеним попитом на життєвоважливі послуги для мешканців та громадських організацій, які не можуть отримати доступ до продуктів харчування, ліків та товарів першої необхідності", – йдеться у пресрелізі.
Зазначається, що Glovo не шукає фінансової вигоди від надання послуг в Україні та відмовляється від комісії за використання платформи для партнерів, громадських організацій та аптек. Операційний дохід від доставки для користувачів буде перерахований українській громадській організації "Повернись живим".
"Метою компанії є надання гуманітарної підтримки та необхідної логістики, об'єднуючи користувачів та кур'єрів із партнерськими ресторанами, аптеками, продуктовими магазинами та громадськими організаціями", – йдеться у повідомленні.
З моменту поновлення роботи в Україні у додатку представлено близько тисячі локацій партнерів, а замовлення доставляють понад 700 кур'єрів.
Економічна правда
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