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"Роскосмос" заборонив працівникам "гріти черево на пляжі" поки "на фронті гинуть офіцери та солдати"

Середа, 9 березня 2022, 16:32

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін доручив заборонити співробітникам організацій ракетно-космічної промисловості службові відрядження та особисті подорожі за кордон.

Про це пише РБК.

Рогозін пояснив це "загостренням геополітичної обстановки та санкційної політики, що проводиться провідними зарубіжними державами щодо Росії та її громадян", пише джерело видання в космічній галузі.

Крім обмежень виїзду за кордон скасовані і відпустки, каже джерело РБК у космічній галузі.

За його словами, запроваджено мобілізаційний принцип роботи.

"Джерело РБК уточнило, що на проєкті документа Рогозін дописав, що "це важливо з погляду перебування на робочому місці всіх, хто відповідає за оперативну перебудову виробництва в умовах, по суті, воєнного часу", - пише видання.

"І з естетичного погляду гріти черево на пляжі, коли за твою країну на фронті гинуть офіцери та солдати, - більш ніж дивно", - цитує Рогозіна співрозмовник РБК.

Економічна правда

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космічна галузь Росія

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