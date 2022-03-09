НБУ дав роз'яснення щодо використання банками хмарних послуг

Нацбанк врегулював питання щодо використання банками України хмарних послуг у своїй діяльності.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це розширить можливості забезпечення стабільного функціонування банківської системи України в період дії воєнного стану.

Так, банки отримали можливість надавати банківські послуги, а також здійснювати процесинг за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, зокрема платіжних карток, використовуючи хмарні сервіси, що надаються з використанням обладнання, розміщеного на території держав Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади", - пояснили в регуляторі.

Норма діятиме на період воєнного стану та впродовж двох років після його скасування.

Також банки отримали право під час оброблення банківських операцій та персональних даних клієнтів із застосуванням хмарних сервісів використовувати як вітчизняні засоби криптографічного захисту інформації, так і такі, що відповідають вимогам законодавства держави, на території якої розташовано обладнання для надання хмарних сервісів.

Ці норми містить постанова Правління НБУ від 08 березня 2022 року № 42 "Про використання банками хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні", що набирає чинності з 9 березня 2022 року.

Економічна правда