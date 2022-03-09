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"Нова пошта" знизила комісію на грошові перекази

Середа, 9 березня 2022, 10:00

"Нова пошта" з 5 березня зменшила комісію на відправлення грошового переказу "Миттєвий".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі розмір комісії становить 0,5% від суми, але не менше 5 грн.

Щоб надіслати грошовий переказ "Миттєвий" Україною необхідно: пред'явити оператору відділення оригінал паспорта або у застосунку "Дія"; оплатити готівкою або банківською карткою суму, яку хочете надіслати, та вартість послуги переказу; назвати ПІБ, контактний телефон одержувача.

Щоб отримати грошовий переказ Україною готівкою, необхідно: прийти до відділення, пред'явити оригінал паспорта або у застосунку "Дія"; назвати номер переказу, отриманий від відправника, й одержати готівку.

Переказ можна відправити з картки та отримати в будь-якому працюючому відділенні готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.

Економічна правда

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Нова пошта гроші

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