Словаччина запустила потяги для вивозу українців
Середа, 9 березня 2022, 09:25
Словаччина призначила щоденні поїзди для вивозу біженців з України. Вони почали курсувати з 9 березня.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40.
Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.
Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице.
УЗ нагадує, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
Економічна правда
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