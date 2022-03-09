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Словаччина запустила потяги для вивозу українців

Середа, 9 березня 2022, 09:25
 
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Словаччина призначила щоденні поїзди для вивозу біженців з України. Вони почали курсувати з 9 березня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40.

Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.

Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу – Кошице.

УЗ нагадує, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Економічна правда

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Словаччина залізниця війна

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