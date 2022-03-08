На ЗАЕС, яка під контролем окупантів, вивели в ремонт енергоблок

Енергоблок № 6 на запорізькій АЕС був виведений в аварійний ремонт, його було пошкоджено 4 березня під час обстрілу майданчика ЗАЕС російськими військовими.

Про це повідомляється у телеграмі Запорізької обласної військової адміністрації

Додається, що оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію. На ЗАЕС запланована доставка денного персоналу, окрім оперативного.

Нагадуємо:

Управління Запорізькою АЕС знаходиться під контролем України.

У ніч на 4 березня ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.

Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили – і о 06:20 пожежу загасили.

Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.

В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.