На ЗАЕС, яка під контролем окупантів, вивели в ремонт енергоблок
Енергоблок № 6 на запорізькій АЕС був виведений в аварійний ремонт, його було пошкоджено 4 березня під час обстрілу майданчика ЗАЕС російськими військовими.
Про це повідомляється у телеграмі Запорізької обласної військової адміністрації
Додається, що оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію. На ЗАЕС запланована доставка денного персоналу, окрім оперативного.
Нагадуємо:
Управління Запорізькою АЕС знаходиться під контролем України.
У ніч на 4 березня ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили – і о 06:20 пожежу загасили.
Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.
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