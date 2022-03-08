Британія також заборонить імпорт російської нафти – Politico
Британія готується заборонити імпорт російської нафти, офіційна заява з’явиться у вівторок, 8 березня – у цей же день очікується аналогічна заява з боку США.
Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох співрозмовників.
Велика Британія заборонить імпорт російської нафти на знак протесту проти вторгнення в Україну. Очікується, що оголошення буде зроблено сьогодні вдень, за словами трьох чиновників, з якими розмовляло видання.
Проте, дедалі менш ймовірною виглядає заборона з боку ЄС через побоювання швидкої інфляції та відплату з боку росіян.
Британські чиновники заявили, що введення заборони триватиме кілька місяців, щоб дозволити світовому ринку пристосуватися і заспокоїти людей, які панічно купують бензин. Міністри підкреслять, що населенню не потрібно буде запасатися паливом, оскільки російська нафта є мінімальною частиною британського енергетичного балансу.
Водночас заборони на російський газ не буде, але чиновники підтвердили, що це питання все ще обговорюється урядом Великобританії.
Нагадуємо:
Очікується, що президент США Джо Байден у вівторок оголосить про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США.
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