Британія також заборонить імпорт російської нафти – Politico

Британія готується заборонити імпорт російської нафти, офіційна заява з’явиться у вівторок, 8 березня – у цей же день очікується аналогічна заява з боку США.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох співрозмовників.

Велика Британія заборонить імпорт російської нафти на знак протесту проти вторгнення в Україну. Очікується, що оголошення буде зроблено сьогодні вдень, за словами трьох чиновників, з якими розмовляло видання.

Проте, дедалі менш ймовірною виглядає заборона з боку ЄС через побоювання швидкої інфляції та відплату з боку росіян.

Британські чиновники заявили, що введення заборони триватиме кілька місяців, щоб дозволити світовому ринку пристосуватися і заспокоїти людей, які панічно купують бензин. Міністри підкреслять, що населенню не потрібно буде запасатися паливом, оскільки російська нафта є мінімальною частиною британського енергетичного балансу.

Водночас заборони на російський газ не буде, але чиновники підтвердили, що це питання все ще обговорюється урядом Великобританії.

Нагадуємо:

Очікується, що президент США Джо Байден у вівторок оголосить про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США.