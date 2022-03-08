У Ryanair обіцяють стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі обіцяє, що Ryanair стане "першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну", коли це буде безпечно зробити.

Про це пише The Guardian.

Він сказав, що не вірить, що можна буде літати в Україну "в осяжному майбутньому, після того, як Росія фактично виведе з ладу багато систем польотів".

"Ми будемо першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну, коли це буде безпечно, але я підозрюю, що це займе час до наступної зими, коли, сподіваюся, українці відправлять росіян туди, звідки вони прийшли", - додав О'Лірі.

О’Лірі додав, що Ryanair "вперше за 30 років" доставляв гуманітарні вантажі своїми літаками до польських аеропортів у співпраці з українськими посольствами.

Авіакомпанія збільшила кількість замовлень до Польщі, куди члени родини летять, щоб возз’єднатися з українськими біженцями поблизу кордону.

Економічна правда