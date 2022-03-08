Українську енергосистему можуть приєднати до ЄС протягом тижня

Україна очікує на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E протягом тижня, процес синхронізації на завершальному етапі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитись протягом найближчих декількох днів. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень має відбутись наше приєднання", – зазначив міністр.

Галущенко висловив сподівання, що Європа також піде шляхом енергонезалежности і відмовиться, зокрема, від російського газу.

"Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І от сьогодні ця зброя вже на наших вулицях... Європейці просто мають прийняти для себе рішення. Вони просто мають відмовитися від закупівлі російського газу і нафти. Можливості для диверсифікації є", - додав він.

Нагадуємо:

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що Київ має на меті інтегруватися цього місяця в електричну систему ЄС, відому як мережа передачі електроенергії ENTSO-E, так як вторгнення означає, що Україна більше не буде під’єднуватися до Білорусі або Росії.

Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів.

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