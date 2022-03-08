Підприємства можуть евакуюватися на захід України – Гетманцев
Вівторок, 8 березня 2022, 14:06
Кабінет міністрів приймає заявки щодо евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України та готовий надати бізнесу умови для роботи на новому місці.
Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Кабмін розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України. Якщо ви є власником або менеджером підприємства і готові перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей – звертайтеся за посиланням", – написав він.
За словами нардепа, підприємствам будуть створені умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.
Економічна правда
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