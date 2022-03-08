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Підприємства можуть евакуюватися на захід України – Гетманцев

Вівторок, 8 березня 2022, 14:06

Кабінет міністрів приймає заявки щодо евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України та готовий надати бізнесу умови для роботи на новому місці.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Кабмін розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України. Якщо ви є власником або менеджером підприємства і готові перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей – звертайтеся за посиланням", – написав він.

За словами нардепа, підприємствам будуть створені умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

Економічна правда

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підприємництво бізнес Верховна рада Кабмін

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