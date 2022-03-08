"Кернел" має намір продовжувати виплату боргів

Агропромислова група "Кернел" має намір продовжувати обслуговувати свої поточні боргові зобов'язання, незважаючи на вторгнення Росії в Україну та неможливість через це експортувати с/г продукцію через морські порти.

Відповідну інформацію агрохолдинг оприлюднив на Варшавській фондовій біржі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Група очікує, що вона зможе виплачувати заплановані відсотки, що знижуються з терміном погашення у найближчому майбутньому відповідно до умов всієї непогашеної фінансової заборгованості. Група триматиме під контролем свою позицію щодо ліквідності та своєчасно інформуватиме кредиторів", – йдеться у повідомленні.

"Кернел" наголосив, що не має можливості експортувати з України с/г продукцію, і засвідчив факт настання форс-мажорних умов для зупинення експорту до Міжнародної асоціації торгівлі зерном та кормами. Цей захід дозволить групі компаній мінімізувати ризик претензій від партнерів за невиконання раніше укладених контрактів.

Згідно з повідомленням, основними ризиками для своєї діяльності агрохолдинг назвав ризики пошкодження активів, втрату товарно-матеріальних запасів та зриви посівної кампанії цього сезону.

"Пріоритетом групи є збереження бізнесу та активів. На сьогоднішній день критично важливим об'єктам чи інфраструктурі групи не завдано значної шкоди", – зазначив агрохолдинг у повідомленні.

"Кернел" займає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.