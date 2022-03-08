Всі розділи
Укр / Рус

"Кернел" має намір продовжувати виплату боргів

Вівторок, 8 березня 2022, 13:46

Агропромислова група "Кернел" має намір продовжувати обслуговувати свої поточні боргові зобов'язання, незважаючи на вторгнення Росії в Україну та неможливість через це експортувати с/г продукцію через морські порти.

Відповідну інформацію агрохолдинг оприлюднив на Варшавській фондовій біржі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Група очікує, що вона зможе виплачувати заплановані відсотки, що знижуються з терміном погашення у найближчому майбутньому відповідно до умов всієї непогашеної фінансової заборгованості. Група триматиме під контролем свою позицію щодо ліквідності та своєчасно інформуватиме кредиторів", – йдеться у повідомленні.

"Кернел" наголосив, що не має можливості експортувати з України с/г продукцію, і засвідчив факт настання форс-мажорних умов для зупинення експорту до Міжнародної асоціації торгівлі зерном та кормами. Цей захід дозволить групі компаній мінімізувати ризик претензій від партнерів за невиконання раніше укладених контрактів.

Згідно з повідомленням, основними ризиками для своєї діяльності агрохолдинг назвав ризики пошкодження активів, втрату товарно-матеріальних запасів та зриви посівної кампанії цього сезону.

"Пріоритетом групи є збереження бізнесу та активів. На сьогоднішній день критично важливим об'єктам чи інфраструктурі групи не завдано значної шкоди", – зазначив агрохолдинг у повідомленні.

"Кернел" займає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кернел

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Кернел" Веревського викупила свої акції на 50 мільйонів доларів 27 вересня 2021, 19:45
Акції агрохолдингу "Кернел" почали торгуватися на "Українській біржі" 25 червня 2021, 19:15
АМКУ дозволив "Кернелу" Веревського купівлю 13 агрокомпаній Хомутинніка 11 лютого 2021, 15:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті