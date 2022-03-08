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S&P понизило кредитні рейтинги "Газпрому", "Роснєфті" та РЖД

Вівторок, 8 березня 2022, 12:23

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитні рейтинги понад 50 найбільших російських компаній у сфері ПЕК, будівництва та зв'язку у місцевій та іноземній валюті.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, рейтинги низки найбільших компаній РФ знижено до "C" і "CCC-" з негативним прогнозом. Зміни торкнулися таких компаній, як "Газпром", "Роснефть", "Російська залізниця", МТС, "Алросу" та X5 Group. У S&P пояснили, що це пов'язано зі зниженням рейтингів Росії до CCC-.

S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВ+ до CCC- на початку березня. Довгостроковий рейтинг у національній валюті також знизився з BBB- до ССС-.

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S&P Росія Газпром Роснефть

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