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Асоціація енергобірж Europex виключила російську біржу зі свого складу

Вівторок, 8 березня 2022, 11:14

Асоціація Європейських Енергетичних Бірж (Association of European Energy Exchanges, Europex) виключає Санкт-Петербурзьку міжнародну товарну біржу (SPIMEX) зі свого складу.

Про це йдеться у заяві Europex.

"Europex та її члени глибоко стурбовані та засмучені ситуацією в Україні та рішуче засуджують вторгнення Росії та триваючу агресію.

У відповідь на дії російського уряду проти України Генеральна Асамблея Europex ухвалила рішення виключити Санкт-Петербурзьку міжнародну товарну біржу (SPIMEX) з Асоціації, фактично припиняючи її асоційоване членство відсьогодні", - йдеться у заяві від 7 березня.

"Наші думки з тими, хто став жертвою цієї війни, і зокрема з нашими українськими колегами з UEEX, Української енергетичної біржі, які базуються в Києві та Полтаві.

Одну з офісних будівель UEEX вже обстріляли, і більшість співробітників наразі працюють із укриттів та бункерів, але їм вдається підтримувати працездатність торгової платформи. Перш за все, це людська та гуманітарна катастрофа", - заявив генеральний секретар Europex Крістіан Баер.

Економічна правда

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