У "Київводоканалу" достатньо реагентів для знезараження води – РНБО
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростовує інформацію, що нібито "Київводоканал" не має достатніх запасів реагентів для знезараження води.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"У мережі поширюється інформація, що через затримки у логістиці припиняється постачання хлору до столичного "Водоканалу", і начебто це призводить до погіршення якості питної води. Ще раз наголошуємо: це неправда!", – заявили в Центрі.
Зазначається, що "Київводоканал" має достатні запаси реагентів для знезараження води відповідно до санітарних вимог
"До того ж уже 40% води в Києві знезаражується без застосування хлору, більш сучасними реагентами", - наголошують у відомстві.
Економічна правда
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