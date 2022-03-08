У "Київводоканалу" достатньо реагентів для знезараження води – РНБО

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростовує інформацію, що нібито "Київводоканал" не має достатніх запасів реагентів для знезараження води.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"У мережі поширюється інформація, що через затримки у логістиці припиняється постачання хлору до столичного "Водоканалу", і начебто це призводить до погіршення якості питної води. Ще раз наголошуємо: це неправда!", – заявили в Центрі.

Зазначається, що "Київводоканал" має достатні запаси реагентів для знезараження води відповідно до санітарних вимог

"До того ж уже 40% води в Києві знезаражується без застосування хлору, більш сучасними реагентами", - наголошують у відомстві.

Економічна правда