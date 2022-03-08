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Українці уже можуть отримати 6 500 гривень в межах єПідтримки: як це зробити

Вівторок, 8 березня 2022, 10:06

Українці уже відсьогодні можуть отримати 6 500 грн в межах єПідтримки - глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, як це зробити.

Про це він написав у Telegram.

"6 500 грн можуть отримати українці в межах єПідтримки уже відсьогодні. Саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли", - написав міністр.

Отримати допомогу можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Як отримати 6500 грн:

  1. Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка
    2. Оберіть картку єПідтримка. Якщо у вас її ще немає. Тут ви можете дізнатися, як її оформити: https://e-aid.diia.gov.ua/#card.
    3. Натисніть "Отримати допомогу"
    4. Очікуйте зарахування коштів

"Нагадаю, ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію", - додав Федоров.

Економічна правда

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