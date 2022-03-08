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Україна проситиме США виключити з фондового ринку компанії, що працюють в РФ

Вівторок, 8 березня 2022, 08:20

Уряд України проситиме Конґрес США заборонити корпораціям, що сплачують податки в Росії, доступ до фондовому ринку США.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на листа від голови партії "Слуга народа" Давида Арахамії у розпорядженні редакції.

Очікується, що уряд України проситиме членів Конгресу накласти нові жорсткі санкції на всі корпорації, які сплачують податки в Росії.

"Податки, які ці компанії сплачують у Росії, фінансують бомби, які вбивають наших військових і невинних мирних жителів", – йдеться у листі. "Ми просимо вас подумати про те, щоб дати цим компаніям вибір: припинити платити гроші [російському уряду] або виключити їх з фондового ринку США".

У листі також просять уряд США заморозити активи всіх російських олігархів зі списку Forbes 100, якщо вони не засудять президента Росії Володимира Путіна протягом 48 годин.

Водночас, зазначає WP, будь-які спроби виключити компанії, які сплачують податки в Росії, можуть зіткнутися з багатьма перешкодами. Таке рішення було б безпрецедентним і, на думку економіста з Центру економічних і політичних досліджень Діна Бейкера, малоймовірним.

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фондовий ринок США РФ війна

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