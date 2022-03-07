РФ погрожує зупинити прокачування через "Північний потік-1"

Росія може заборонити прокачування газу через "Північний потік 1" через санкції щодо "Північного потоку 2".

Про це з посиланням на віцепрем'єра РФ Олександра Новака повідомляють російські ЗМІ.

"Ми розуміємо, що у зв'язку з необґрунтованими звинуваченнями на адресу Росії щодо енергетичної кризи в Європі і введення заборони відносно "Північного потоку 2" у нас є повне право прийняти "дзеркальне" рішення і накласти ембарго на прокачування газу через газопровід "Північний потік 1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні 100", – заявив він.

"Але доки ми цього рішення не приймаємо. Від цього ніхто не виграє. Хоча європейські політики своїми заявами і звинуваченнями на адресу Росії нас до цього підштовхують", – додав Новак