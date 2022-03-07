У Росії лякають нафтою по 300 доларів

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак припустив сплеск цін до 300 доларів за барель у разі відмови світового ринку від російської нафти.

Ці його слова передають росмедіа.

"Абсолютно очевидно, що відмова від російської нафти призведе до катастрофічних наслідків світового ринку. Сплеск цін буде непередбачуваним – понад 300 доларів за барель, якщо не більше", - зазначив Новак.

Нагадуємо:

Нафта 7 березня подорожчала до максимального рівня з 2008 року, досягнувши 139 дол за бар після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт з Росії.

Адміністрація Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів без участі союзників у Європі.

Про це агентству Reuters повідомили дві особи, знайомі з обговоренням цього питання

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що ЄС не зможе зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів - попри заклики до цього.