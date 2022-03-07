На ЗАЕС завезли пропагандистів, хочуть виправдати "ядерний тероризм"  – Енергоатом

На Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі перебуває під контролем російських окупаційних військ, приїхали представники кремлівських ЗМІ, які готують інформаційну атаку на Енергоатом.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

У НАЕК повідомили, що на Запорізьку АЕС російські окупанти завезли 14 журналістів - пропагандистів. Найближчим часом вони почнуть створювати та поширювати повідомлення про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об‘єкту, "щоб переконливо виправдати ядерний тероризм загарбників".

За словами національної компанії, працівників станції будуть фільмувати з нібито "розповідями про вдячність" окупантам, запевнення про контроль з боку Росатома та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ. А також, про "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки", – пише НАЕК.

Компанія закликає не вірити таким записам чи публікаціям, адже вони будуть зроблені "під дулом автомата".

На 18:00 на території ЗАЕС перебуває близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 окупантів. Персонал станції працює на енергоблоках та забезпечує експлуатацію ядерних установок.

"Всі технічні рішення керівництво станції примусили погоджувати з представником окупанті", – заявив Енергоатом. "Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі. Однак будь-якої миті ситуація може змінитися внаслідок порушення загарбниками вимог ядерної та радіаційної безпеки".