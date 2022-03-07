Аптеки шукають працівників, щоб відкрити більше відділень

"Аптека Доброго Дня" планує відкрити максимальну кількість своїх філій, щоб задовольнити потребу українців в ліках під час війни і не допустити гуманітарної кризи.

Про це йдеться у повідомленні фармацевтичної мережі.

Для цього компанія запрошує на роботу медиків та фармацевтів.

"Зараз наші співробітники, поруч з якими немає відділень, працюють в інших аптеках. А ми запрошуємо до співпраці фахівців з інших мереж – назавжди або тимчасово. Так ви зможете заробити кошти для себе і своєї сім’ї, а ми разом допоможемо багатьом людям по всій країні", – наголошують в аптеці.

В компанії підбирають аптеку, яка знаходиться найближче до дому співробітника, швидко навчають, пропонують гідну оплату та робочий день. Працівників шукають в аптеки, що розміщені в районах, які вважають максимально безпечними.

Адреси відділень, куди саме потрібні працівники:

Вінниця: вул. Оводова 51, Коцюбинського 37, Київська 27; Дніпро: вул. Набережна Перемоги 86-Д, Робоча 79-А, Шмідта 2; Запоріжжя: вул. Задніпровська 9; Іллінці: вул. Європейська 5; Ірпінь: вул. Центральна 6; Київ: вул. Кирилівська 122, Костянтинівська 21, Костянтинівська 71, Празька 36, Лятошинського 14, Ломоносова 52/3, Велика Васильківська 116, Басейна 15, Ломоносова 48, Маяковского 60, Святошинська 3, Палладіна 7, Червоногвардійська 1А, Святошинська 3, Сверстюка Євгена 4, Багговутівська 17-21, Тростянецька 1-А, Братиславська 48-А, прк-т Правди 47 (Ретровіль), Червонозоряний пр-т 4Д; Кривий Ріг: вул. Незалежності 16-Б, Головко 40-3, Магістральна 12, пр-т Металургів 42-А; Львів: вул. Кульпарківська 226-А, Мазепи 1-Б, Свободи 5, Широка 64, Стрийська 1, Чорновола 16; Одеса: вул. Шевченка 17, Семафорний 4, Пантелеймонівська 110, Канатна 100/1, Пантелеймонівська 27, Ніжинська 54, Фонтанська дорога 63; Петропавлівська Борщагівка: вул. Петропавлівська 2; Первомайськ: вул. Грушевського 33/11; Сокільники: вул. Стрийська 30; Чернівці: вул. Ентузіастів 2а.

Якщо вас зацікавила вакансія, звертайтеся за будь-яким із цих телефонів і виходьте на роботу вже на наступний день:

0993680653 Тетяна 0934528498 Юлія 0934166926 Олександр 0509203827 Євгенія 0631828069 Христина (захід)

Залишити заявку онлайн можна тут.

Економічна правда