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Аптеки шукають працівників, щоб відкрити більше відділень

Понеділок, 7 березня 2022, 15:38

"Аптека Доброго Дня" планує відкрити максимальну кількість своїх філій, щоб задовольнити потребу українців в ліках під час війни і не допустити гуманітарної кризи.

Про це йдеться у повідомленні фармацевтичної мережі.

Для цього компанія запрошує на роботу медиків та фармацевтів.

"Зараз наші співробітники, поруч з якими немає відділень, працюють в інших аптеках. А ми запрошуємо до співпраці фахівців з інших мереж – назавжди або тимчасово. Так ви зможете заробити кошти для себе і своєї сім’ї, а ми разом допоможемо багатьом людям по всій країні", – наголошують в аптеці. 

В компанії підбирають аптеку, яка знаходиться найближче до дому співробітника, швидко навчають, пропонують гідну оплату та робочий день. Працівників шукають в аптеки, що розміщені в районах, які вважають максимально безпечними. 

Адреси відділень, куди саме потрібні працівники:

Вінниця: вул. Оводова 51, Коцюбинського 37, Київська 27;

Дніпро: вул. Набережна Перемоги 86-Д, Робоча 79-А, Шмідта 2;

Запоріжжя: вул. Задніпровська 9;

Іллінці: вул. Європейська 5;

Ірпінь: вул. Центральна 6;

Київ: вул. Кирилівська 122, Костянтинівська 21, Костянтинівська 71, Празька 36, Лятошинського 14, Ломоносова 52/3, Велика Васильківська 116, Басейна 15, Ломоносова 48, Маяковского 60, Святошинська 3, Палладіна 7,  Червоногвардійська 1А, Святошинська 3, Сверстюка Євгена 4, Багговутівська 17-21, Тростянецька 1-А, Братиславська  48-А, прк-т Правди 47 (Ретровіль), Червонозоряний пр-т 4Д;

Кривий Ріг: вул. Незалежності 16-Б, Головко 40-3, Магістральна 12, пр-т Металургів 42-А;

Львів: вул. Кульпарківська 226-А, Мазепи 1-Б, Свободи 5, Широка 64, Стрийська 1, Чорновола 16;

Одеса: вул. Шевченка 17, Семафорний 4, Пантелеймонівська 110, Канатна 100/1, Пантелеймонівська 27, Ніжинська 54, Фонтанська дорога 63;

Петропавлівська Борщагівка: вул. Петропавлівська 2;

Первомайськ: вул. Грушевського 33/11;

Сокільники: вул. Стрийська 30;

Чернівці: вул. Ентузіастів 2а.

Якщо вас зацікавила вакансія, звертайтеся за будь-яким із цих телефонів і виходьте на роботу вже на наступний день:

0993680653 Тетяна

0934528498 Юлія

0934166926 Олександр

0509203827 Євгенія

0631828069 Христина (захід)

Залишити заявку онлайн можна тут

Економічна правда

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