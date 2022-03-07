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У застосунку Київ Цифровий з'явилась мапа працюючих продовольчих магазинів

Понеділок, 7 березня 2022, 15:34

Заступник голови КМДА Петро Оленич заявив, що у застосунку Київ Цифровий з'явилась мапа працюючих продовольчих магазинів столиці.

Про це він написав у Facebook.

Також мапа доступна за посиланням - https://bit.ly/kyiv-shops.

Інформація оновлюється.

Нагадаємо:

Столична влада створила мапи гуманітарних штабів, точок продажу хліба, зоомагазинів для зручності місцевих мешканців.

Раніше було опубліковано список аптек, які працюють під час воєнного стану в країні та де можна купити інсулін.

Економічна правда

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Київ

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