У застосунку Київ Цифровий з'явилась мапа працюючих продовольчих магазинів
Понеділок, 7 березня 2022, 15:34
Заступник голови КМДА Петро Оленич заявив, що у застосунку Київ Цифровий з'явилась мапа працюючих продовольчих магазинів столиці.
Про це він написав у Facebook.
Також мапа доступна за посиланням - https://bit.ly/kyiv-shops.
Інформація оновлюється.
Нагадаємо:
Столична влада створила мапи гуманітарних штабів, точок продажу хліба, зоомагазинів для зручності місцевих мешканців.
Раніше було опубліковано список аптек, які працюють під час воєнного стану в країні та де можна купити інсулін.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua