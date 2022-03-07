На підтримку армії та гуманітарну допомогу зібрали вже понад 10,3 мільярдів – НБУ

Станом на 7 березня понад 10,3 млрд грн зібрали на підтримку армії та гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Спецрахунок для допомоги армії

Станом на 7 березня 2022 року на нього перераховано понад 10,2 млрд грн в еквіваленті.

"Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Зокрема понад 2,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)", - кажуть в НБУ.

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – 4 285,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн (03.03.2022).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 2,9 млрд грн.

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Рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 7 березня 2022 року на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 63,2 млн грн в еквіваленті.

Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 63,2 млн грн.

"Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України", - пояснили в НБУ.

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Економічна правда