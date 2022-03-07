"Укрспирт" припиняє виконання договорів через агресію РФ

ДП "Укрспирт" засвідчує форс-мажорні обставини у зв'язку з військовою агресією РФ - ці обставини є об'єктивними для підприємства не виконувати свої зобов’язання по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язкам.

Про це йдеться у заяві на сайті підприємства.

"ДП "Укрспирт" засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Враховуючи це, ДП "Укрспирт" підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для ДП "Укрспирт" не виконувати свої зобов’язання по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)", - йдеться у заяві.

Економічна правда