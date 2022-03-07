Всі розділи
Укр / Рус

"АрселорМіталл Кривий Ріг" заплатив до бюджету 2,2 мільярди: кримінального провадження більше немає

Понеділок, 7 березня 2022, 10:55

"АрселорМіталл Кривий Ріг" заплатив до бюджету 2,2 млрд грн податків, які були предметом розслідування в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків. Кримінального провадження більше немає.

Про це повідомила у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

"2 млрд 245 млн 721 тис грн. Стільки заплатив "АрселорМіталл Кривий Ріг" до бюджету України для того, щоб в результаті ці кошти були спрямовані на потреби військових. Донедавна прокурори виходили з того, що саме така сума була предметом розслідування в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.

Ми раді, що всі сторони знайшли спільну мову. Зараз саме час, коли в Україні слід навчитися у всьому знаходити спільну мову. Такого кримінального провадження більше немає", - написала вона.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

податки прокуратура ГПУ ArcelorMittal

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Платників податків звільнили від відповідальності за неподання звітності 27 лютого 2022, 18:37
Податкова працює в штатному режимі, вчасно і наперед сплачені податки допоможуть країні 27 лютого 2022, 13:40
Дія.City отримала перші 100 заявок на резидентство 23 лютого 2022, 19:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті