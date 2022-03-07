"АрселорМіталл Кривий Ріг" заплатив до бюджету 2,2 мільярди: кримінального провадження більше немає

"АрселорМіталл Кривий Ріг" заплатив до бюджету 2,2 млрд грн податків, які були предметом розслідування в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків. Кримінального провадження більше немає.

Про це повідомила у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

"2 млрд 245 млн 721 тис грн. Стільки заплатив "АрселорМіталл Кривий Ріг" до бюджету України для того, щоб в результаті ці кошти були спрямовані на потреби військових. Донедавна прокурори виходили з того, що саме така сума була предметом розслідування в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.

Ми раді, що всі сторони знайшли спільну мову. Зараз саме час, коли в Україні слід навчитися у всьому знаходити спільну мову. Такого кримінального провадження більше немає", - написала вона.

Економічна правда