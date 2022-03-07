Нова Зеландія готує санкції проти РФ і заборонила в'їзд 100 чиновникам і олігархам

МЗС Нової Зеландії оголосило про заборону в'їзду в країну російським чиновникам та олігархам пов'язаних із вторгненням Росії в Україну

Про це йдеться у заяві відомства.

У перелік від 7 березня потрапили близько 100 осіб.

Серед них - президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення, в тому числі міністр оборону Сергій Шойгу, міністр закордонних справ Сергій Лавров, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, Дмитро Медведєв.

А також - Ігор та Борис Ротенберги, Ігор Сєчин, Євген Пригожин та члени їхніх родин.

Повний перелік - за посиланням.

Також уряд Нової Зеландії планує подати законопроєкт, який дозволить ввести санкції проти РФ, пише Reuters.

До цього часу Нова Зеландія могла застосовувати санкції тільки тоді, коли їх вводила Рада безпеки ООН. Оскільки РФ має право вето, Радбез ООН не зможе ухвалити відповідне рішення, тому Новій Зеландії знадобились законодавчі зміни.

"Якби у нас була більш дієва Рада безпеки, ми взагалі б не зіткнулись з такою проблемою", - визнала прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Вона пояснила, що закон дозволить заморозити російські активи у Новій Зеландії, заборонить російським громадянам та компаніям переводити гроші та активи під юрисдикцію Нової Зеландії, щоб сховати їх.

Також заборонять супер'яхтам, суднам та літакам з Росії заходити у територіальні води чи повітряний простір Нової Зеландії.

Економічна правда