Метрополітен Києва працює у режимі перевезень: рух поїздів

Метрополітен у Києві 7 березня працює у режимі перевезень - рух червоною лінією організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет".

Про це повідомляють в КМДА.

Рух червоною лінією організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет".

На синій лінії поїзди курсують від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Без зупинки поїзди проїжджають станції:

"Майдан Незалежності"

"Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі".

Без зупинки поїзди проїжджають станції:

"Палац спорту"

"Кловська"

"Золоті ворота"

Також працює ділянка між станціями "Славутич" та "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

В КМДА звернули увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.

При цьому, підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Економічна правда