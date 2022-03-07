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Метрополітен Києва працює у режимі перевезень: рух поїздів

Понеділок, 7 березня 2022, 10:03

Метрополітен у Києві 7 березня працює у режимі перевезень - рух  червоною лінією організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет".

Про це повідомляють в КМДА.

Рух червоною лінією організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет".

На синій лінії поїзди курсують від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Без зупинки поїзди проїжджають станції:

  • "Майдан Незалежності"
  • "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі".

Без зупинки поїзди проїжджають станції:

  • "Палац спорту"
  • "Кловська"
  • "Золоті ворота"

Також працює ділянка між станціями "Славутич" та "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

В КМДА звернули увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.

При цьому, підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Економічна правда

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метрополітен Київ

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