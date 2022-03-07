Метрополітен Києва працює у режимі перевезень: рух поїздів
Метрополітен у Києві 7 березня працює у режимі перевезень - рух червоною лінією організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет".
Про це повідомляють в КМДА.
Рух червоною лінією організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет".
На синій лінії поїзди курсують від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
Без зупинки поїзди проїжджають станції:
- "Майдан Незалежності"
- "Площа Льва Толстого".
Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі".
Без зупинки поїзди проїжджають станції:
- "Палац спорту"
- "Кловська"
- "Золоті ворота"
Також працює ділянка між станціями "Славутич" та "Червоний хутір".
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
В КМДА звернули увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.
При цьому, підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
Економічна правда
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