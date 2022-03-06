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Провайдери підключають бомбосховища до інтернету

Неділя, 6 березня 2022, 22:00

Провайдер волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг "Датагруп" запустив програму із забезпечення високошвидкісним інтернетом укриттів та бомбосховищ по всій країні.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Ми вже підключили до інтернету 128 об'єктів цивільної оборони у 18 областях України. Зокрема, шість із них у Києві. Наші техніки працюють 24/7, щоб українці залишалися на зв'язку, навіть під ворожими обстрілами", – заявили в компанії.

"Датагруп" також належить інтернет-провайдер "Воля".

Компанія вважає, що існує проблема відсутності зв'язку із зовнішнім світом, коли українці перебувають у підвалах чи бомбосховищах.

"Наші працівники, незважаючи на небезпеку, вже майже тиждень продовжують не лише ремонтувати пошкоджені мережі, а й підключати до інтернету бомбосховища та укриття по всій країні", – наголосили в керівництві компанії "Датагруп-Volia".

Економічна правда

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інтернет Датагруп Воля війна

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