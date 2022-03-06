Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
Неділя, 6 березня 2022, 17:15
Виробник графічних процесорів Nvidia заявив, що припиняє продаж усіх продуктів до Росії після вторгнення РФ до України.
Про це повідомляє PCmag.
Представник компанії сказав, що зупинення продажів поширюється на всі продукти Nvidia.
Припинення продажів, імовірно, ускладнить збирання персональних комп'ютерів російськими користувачами з офіційних роздрібних каналів.
Наразі незрозуміло, чи припинять постачання продукції в Росію сторонні компанії в екосистемі ПК – виробники ноутбуків та графічних процесорів.
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