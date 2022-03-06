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Ірпінь вимушено відключили від газопостачання

Неділя, 6 березня 2022, 17:00

Місцева влада була змушена відключити Ірпінь від газопостачання через попадання бойового снаряда у газопровід.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Куліба.

"Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через попадання бойового снаряда у газопровід. Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює громадянське населення", – заявив він.

Голова ОДА зазначив, що якщо мешканцям міста знадобиться допомога або вони можуть її надати, необхідно звертатись за номером: (044) 363 07 34.

Економічна правда

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