Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
Неділя, 6 березня 2022, 17:00
Місцева влада була змушена відключити Ірпінь від газопостачання через попадання бойового снаряда у газопровід.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Куліба.
"Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через попадання бойового снаряда у газопровід. Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює громадянське населення", – заявив він.
Голова ОДА зазначив, що якщо мешканцям міста знадобиться допомога або вони можуть її надати, необхідно звертатись за номером: (044) 363 07 34.
Економічна правда
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