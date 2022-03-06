На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід – Оператор ГТС

В Операторі ГТС України заявили про пошкодження магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь внаслідок обстрілів російських окупантів.

Про це йдеться у звіті компанії про стан роботи української ГТС станом на 14:00 6 березня.

"Диспетчери ОГТСУ зафіксували різкий стрибок тиску в газотранспортній системі, який свідчить про пошкодження магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь внаслідок обстрілів російських окупантів.

Через неможливість підтримувати тиск, газопровід перекрито, без газопостачання 24 ГРС у регіоні. Близько мільйона споживачів Донецької та Запорізької областей залишаться без газу. Газовики шукають технічні рішення, щоб мінімізувати втрати та повернути газ споживачам. Наразі неможливо приступити до ліквідації аварії через високу інтенсивність бойових дій", - кажуть в Операторі ГТС.

Крім цього, наразі залишаються зупиненими 39 газорозподільних станцій у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях.

"Оператор ГТС України за попередню добу 5 березня для внутрішніх споживачів протранспортував 75,4 млн кубометрів газу. Компанія контролює операційне управління системою та робить все можливе у цих надзвичайних умовах для відновлення й забезпечення транспортування газу українським споживачам", - додали в компанії.

Економічна правда