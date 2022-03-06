ЄІБ перенаправить з інших проєктів у бюджет України 640 мільйонів євро

Європейський інвестиційний банк перенаправить з інших проєктів у державний бюджет України 639 млн євро.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у відеозверненні.

"Ми ведемо перемовини з усіма міжнародними організаціями та країнами про фінансову допомогу. З останніх рішень – Європейський інвестиційний банк перенаправить з інших проєктів у державний бюджет України 639 млн євро. На уряді ми вже ухвалили необхідні для цього документи", – сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що в Україні створюють фонди, кошти з яких спрямовуватимуться на відновлення України.

Уряд вже уповноважив відповідні міністерства на відкриття у Національному банку чотирьох рахунків, на які будуть зараховуватися кошти від фізичних осіб, організацій, компаній, міжнародних фінансових організацій.

"Мова про Фонд відновлення та трансформації економіки, Фонд підтримки малого та середнього бізнесу, Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури.

Тут мова йде і про домівки, і про квартири, і про те житло, які втратили люди. Власне, цей фонд також передбачатиме такі компенсаційні речі. А також Фонд обслуговування та погашення державного боргу", – сказав Шмигаль.

Крім того, глава уряду повідомив, що економіка воєнного стану передбачає чітке планування потреб, і держава вже почала розміщувати державне замовлення на підприємствах для забезпечення найкритичніших потреб.

Мова не лише про зброю, а й про продукти харчування, ліки, пальне та інші важливі товари.

Премʼєр додав, що уряд уже обмежив експорт низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виготовляються. Контроль за продовольчою безпекою є одним з пріоритетів Міністерства економіки.

Економічна правда