Виробник напоїв SHAKE і REVO розриває всі бізнес-відносини з РФ і Білоруссю

Група компаній "Нові продукти" – один з найбільших виробників напоїв і снеків в Україні (бренди "Природне джерело", SHAKE, NON STOP, PIT BULL, KING’S BRIDGE, REVO) – оголосила про повне розірвання всіх бізнес-відносин з РФ та Білоруссю.

Про це йдеться в заяві групи.

"На думку топменеджменту компанії, українські бізнесмени не мають морального права продовжувати співпрацювати з РФ та Білоруссю.

Українська армія незламно чинить опір окупантам, захищаючи життя кожного з нас. І сьогодні всі ми єдині в прагненні відстояти свою незалежність у ворога. Тому важливо, аби так само на благо нашої нездоланної держави працював і бізнес.

Віримо, що вже незабаром ми спільними зусиллями здолаємо окупантів і продовжимо писати новітню історію нашої суверенної, незалежної та прекрасної Батьківщини! Слава Україні!" – ідеться в заяві.

ГК "Нові продукти" виробляє понад 220 асортиментних позицій продукції під 16 брендами.

Серед ключових брендів компанії – APPS, "Природне джерело", SHAKE, NON STOP, PIT BULL, KING’S BRIDGE, REVO, EatMe, "Біртейль", "Жашківський кабан", "Жашківське", BIRZHA.

Економічна правда