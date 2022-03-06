Кабмін урегулював виплату 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну

Уряд урегулював виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особм у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій - на це виділили 21,5 млрд грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанову уряду №199 від 4 березня.

Відповідно до документа, допомогу у 6,5 тис грн виплачуватимуть у межах програми "єПідтримка".

"Допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам-підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають наступним ознакам: перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, який затверджується Кабміном за поданням ДСНС; надали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 року чи річну звітність за 2021 рік; є бюджетними установами, фондами загальнообов'язкового державного страхування.

У зв'язку із запровадженням цієї виплати, уряд скоротив видатки за низкою бюджетних програм на загальну суму в 21,905 млрд грн і спрямував кошти до Резервного фонду, а також виділив на програму "єПідтримка" 21,45 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6500 грн без жодних умов.