Кожна десята гривня на допомогу ЗСУ та людям, постраждалим від воєнних дій надходить з-за кордону

Кожна десята гривня на рахунках, відкритих НБУ для допомоги Збройним Силам України та людям, постраждалим від воєнних дій, надходить з-за кордону.

Про це зазначили в Мінсоці.

Загалом на рахунки, відкриті в НБУ для підтримки Збройних Сил та людей, постраждалих від воєнних дій, було перераховано близько 8 мільярдів гривень. При цьому, близько 800 мільйонів – з-за кордону.

Кошти надходять від громадян та підприємств в Україні, від іноземних громадян та утанов, зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.