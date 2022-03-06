Нафтогаз закликає міжнародні нафтосервісні компанії припинити роботу в Росії

Найбільші світові нафтогазові компанії уже заявили про вихід із російських газовидобувних проектів. Нафтогаз закликає наслідувати їхній приклад "велику четвірку" нафтосервісних компаній – Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes, а також постачальників технологій і обладнання.

Про це йдеться у прес-релізі.

"Вихід міжнародних компаній із російських проектів значно послабить технологічний потенціал російської нафтогазовидобувної галузі. Разом із фінансовими, трейдинговими та іншими санкціями, які вже застосовують уряди і окремі компанії різних країн, це послабить домінуюче становище країни-агресора на європейському газовому ринку", - зазначається у повідомленні.

На думку НАКу, це критично важливо не лише для захисту України, проти якої Росія розв’язала безпрецедентну відкриту війну, а й для безпеки всієї Європи.