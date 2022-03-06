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Не більше 5 тисяч доларів на місяць: у РФ обмежили перекази фізособам за кордон

Неділя, 6 березня 2022, 11:13

Центробанк РФ офіційно оголосив, що обмежує банківські перекази за кордон фізособами іншим людям, у тому числі подружжю та близьким родичам, сумою 5 тис доларів на місяць.

Про це пише "Коммерсантъ".

Серед близьких родичів зазначені батьки, діти, дідусі, бабусі, онуки, обмеження також стосується повнорідних та неповнорідних сестер та братів, усиновителів та усиновлених.

Раніше Центробанк РФ вирішив знизити із 30% до 12% комісію для фізосіб на операції з купівлі іноземної валюти через брокерів.

Економічна правда

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Росія

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