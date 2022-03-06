Українська ІТ-компанія Terrasoft назавжди йде з ринків РФ та Білорусі

Українська ІТ-компанія Terrasoft оголосила про припинення роботи з клiєнтами й партнерами в РФ та Білорусі через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє DOU.

Також компанія перерахувала 2 млн грн для потреб армії.

"Terrasoft повністю виходить із ринків РФ та Білорусі - ми припиняємо роботу з клiєнтами та партнерами в цих регiонах. Ми йдемо з ринків Росії та Білорусі назавжди", - йдеться у заяві компанії.

"У компанії також розповіли, що з першого дня війни ведуть активну діяльність із допомоги волонтерським організаціям та вже перерахували 2 млн грн на рахунок НБУ для підтримки Збройних Сил України.

Крім того, наразі ІТ-компанія надає свій продукт для координації роботи з біженцями, обробки звернень та організації обліку ресурсів. Також вони продовжують розширювати кількість урядових організацій, яким допомагають", - йдеться у повідомленні.

"Усі сили команди Terrasoft останні 8 днів були об’єднані навколо двох цілей — допомога Україні в перемозі над безжальним і цинічним агресором та забезпечення безпеки наших співробітників та їхніх рідних", - додали в компанії.

Так, 520 співробітників Terrasoft та членів їх сімей було релоковано з Києва та розмiщено у західнiй частині України та в сусідніx країнах ЄС.

Економічна правда