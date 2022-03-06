У Росії хочуть легалізувати "піратство"

У Російській Федерації обговорюється скасування кримінальної та адміністративної відповідальності за використання неліцензійного програмного забезпечення.

Про це пише "Коммерсант" з посиланням на документ під назвою "План першочергових дій із забезпечення розвитку російської економіки в умовах зовнішнього тиску на санкції".

Йдеться про піратське програмне забезпечення з країн, які ввели санкції у відповідь на війну в Україні.

Крім того, пропонується задіяти механізм примусового ліцензування щодо ПЗ, баз даних та топологій для інтегральних мікросхем. На них може бути поширене право ухвалити рішення про використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка без згоди власника патенту.

Компанії з технологічного сектора почали масово йти з Росії на фоні війни в Україні. Серед них – Microsoft, IBM, Oracle, Intel, AMD, Cisco, Autodesk та SAP.