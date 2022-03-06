"Укртелеком" відновив зв'язок у семи областях

"Укртелеком" відновив зв'язок у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Менш ніж за 5 годин відновлено пошкоджену магістраль. Наші фахівці працювали під прикриттям бійців ЗСУ та повернули зв'язок у 7 областях", – йдеться у повідомленні.

Через пошкодження інфраструктури деякий час була відсутня можливість надання фіксованого зв'язку у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

"Наші ремонтні бригади зробили все можливе і якнайшвидше відновили послуги в цих областях", – зазначили у компанії.

В "Укртелекомі" нагадали, що у Чернігівській, Сумській та Херсонській областях тимчасово відсутні послуги через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.

Працівники компанії працюють над усуненням пошкоджень.

Економічна правда