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Укрзалізниця готова вивозити людей з Харкова

Неділя, 6 березня 2022, 08:29

"Укрзалізниця" повідомляє про готовність забезпечити доставку гуманітарної допомоги до Харкова та вивозити людей.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Харків, ми з вами. Завезли понад 50 тонн гуманітарки за добу і вже готові вивозити у безпечні місця десятки тисяч дітей, матерів та маломобільних людей – все, щоб дати нашим захисникам справно попрацювати", – повідомляє УЗ.

"Двоповерхова Skoda та 18 спальних вагонів вже відкрили двері для пасажирів, ще 10 вагонів у найближчому резерві; Hyundai Rotem прибуде на посадку o 8:30. Поспішають до Харкова поїзди 5426 (пройшов Миронівку) та 5424 (пройшов Знам'янку).

Ближче до вечора ще 19 додаткових вагонів та більше Інтерсіті. Решта за графіком", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Укрзалізниця Харків

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