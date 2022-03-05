Власники Епіцентру Гереги про російсько-українську війну: "Путін має відповісти в Гаазі"

Співвласниця "Епіцентру" Галина Герега заявила, що розв’язана Росією війна є злочином проти нашої держави, за що Путін має відповісти в Гаазі.

Про це вона повідомила ЕП у відповідь на лист.

"Війна, яка сьогодні відбувається в Україні, – це злочин проти нашої держави, проти дітей та людей похилого віку, проти матерів, які народжують в бомбосховищах, та родин, які втрачають рідних та близьких", – пише вона у відповідь на питання, чи вважають власники "Епіцентру" росію – агресором, а путіна – воєнним злочинцем, що розв'язав війну проти України.

"За всі сльози наших людей, за життя наших синів, за зруйновані міста Путін має відповісти в Гаазі", – резюмує Герега.

Співвласниця мережі повідомила, що бізнес не має жодних фінансових інтересів у Росії.

ЕП також поцікавилася, чи допомагає бізнес українській армії, на що Герега повідомила про понад 100 млн грн, переданих на допомогу ЗСУ, територіальній обороні та волонтерам.

Крім того, "Епіцентром" було створено Гуманітарний штаб із забезпечення військових, відділення територіальної оборони, мирних жителів, куди надходять десятки тонн вантажу: їжа, медикаменти, одяг, товари першої необхідності. Весь транспортний парк "Епіцентру" задіяний для допомоги захисникам з найперших днів війни.

"Власними силами формуємо гуманітарний вантаж за кордоном, а також співпрацюємо з волонтерськими організаціями для забезпечення доставки вантажів в Україну. Наші вантажівки, автобуси, будівельна техніка, екскаватори, машини доставки передані на потреби захисників", – розповіла співвласниця "Епіцентру".

ЕП звернулася з такими запитаннями не лише до Герег. Про те, як бізнесмени висловилися про війну, читайте у статті: Олігархи уже не мовчать. Але не всі. Хто з найбагатших українців досі не назвав путіна злочинцем