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Підтримка українців: іноземці бронюють номери на Airbnb, не плануючи приїжджати

Субота, 5 березня 2022, 21:41

Сервіс оренди житла Airbnb прийняв замовлення майже на 2 мільйони доларів в Україні від людей, які не збираються зупинятися у житлі, а просто хочуть підтримати грошима змучених війною українців.

Про це пише Bloomberg.

За словами генерального директора Airbnb Брайана Ческі, на 2-3 березня в Україні було заброньовано близько 61 тисячі ночей. На користувачів у США, Великій Британії та Канаді припадає майже три чверті від загальної кількості бронювань.

Сама Airbnb у свою чергу тимчасово відмовилася від комісійних платежів з гостей та господарів під час бронювання в Україні.

Раніше цього тижня Airbnb заявила, що пропонує безкоштовне короткострокове житло для 100 тисяч українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, і працюватиме із сусідніми європейськими державами, щоб забезпечити довгострокове проживання.

За даними дослідницької компанії AirDNA, в Україні налічується понад 17 тисяч об'єктів короткострокової оренди.

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Airbnb житло війна

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