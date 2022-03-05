Приватбанк перерахував до держбюджету 28 мільярдів
Державний Приватбанк третього березня 2022 року перерахував до держбюджету дивіденди на суму 28 мільярдів гривень, що становить 80% від чистого прибутку 2021 року.
Про це йдеться у пресрелізі банку.
"Приватбанк повним обсягом здійснив авансовий платіж до держбюджету 28 млрд грн річних дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі", – йдеться у повідомленні.
Чистий прибуток банку за 2021 рік становив 35,05 млрд грн.
Приватбанк також перерахував до бюджету понад 5 млрд грн авансовим податковим платежом.
Нагадуємо:
Кабінет Міністрів затвердив базовий норматив для відрахування держбанкам частки прибутку, який спрямовується до держбюджету на виплату дивідендів за результатами 2021 року.
Частка виплат для Ощадбанку становить 30% від прибутку 2021 року, Укрексімбанку – 50%, а Приватбанку – 80%.
Економічна правда
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