Ярославський хоче зібрати на відновлення Харкова мільярд доларів

Бізнесмен Олександр Ярославський ініціює збір коштів на відновлення Харкова серед українських та світових бізнесменів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Харківчани щодня демонструють чудеса мужності та самовідданої любові до свого міста. Я переговорив із багатьма друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражаються героїзмом і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу", – пише бізнесмен.

Він запевняє, що йому разом з іншими бізнесменами під силу зібрати 1 мільярд доларів.

"За відгуками моїх друзів, я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть 1 млрд доларів... Щоб потім відбудувати все зруйноване за найвищими світовими стандартами", – заявив Ярославський.

Під егідою керуючої компанії Ярославського DCH буде запущено програму міжнародної підтримки Харкова. Найближчим часом запрацює її сайт.

Економічна правда