Пінчук "як і весь цивілізований світ" вважає РФ агресором, а Путіна – воєнним злочинцем

Віктор Пінчук заявив, що, "як і весь цивілізований світ", вважає Росію агресором, а Путіна - воєнним злочинцем, що розв'язав війну проти України.

Про це він сказав у відповідь на питання ЕП.

Пінчук також запевнив, що його бізнес не має жодних фінансових інтересів у РФ.

"Ще з квітня 2019 року Росія ввела повне ембарго на українські труби, а з лютого 2021 року – на залізничну продукцію. З 1 листопада 2018 року Віктор Пінчук особисто та його компанії у санкційних списках РФ", - йдеться в його відповіді.

А на питання, чи підтримує його бізнес українську армію, у його прес-службі відповіли:

"Так. Віктор та Олена Пінчуки через свої Фонди та компанії у тісній співпраці з Міністерством оборони України та волонтерськими організаціями здійснюють пошук за кордоном, закупівлю і постачання засобів індивідуального захисту військових та сил територіальної оборони, у тому числі медичних препаратів та матеріалів, які застосовуються при важких пораненнях, у тому числі реанімаційних рюкзаків тощо. Робота триває 24/7.

Також на підтримку військовим частинам та підрозділам територіальної оборони працюють і промислові підприємства. Понад 370 протитанкових їжаків та 316 шипів виготовили підприємства "ІНТЕРПАЙП" для територіальної оборони Києва, Дніпра, Нікополя та Новомоськовська. Їжаки та шипи вже розвезені для облаштування оборонних укріплень. Наразі робота триває".

"У співпраці з оперативним штабом підприємства забезпечують найнагальніші потреби регіональних військових частин, підрозділів тероборони. Передано пальне, труби, метал, бетонні блоки, плити, цвяхи, посуд, будівельні матеріали, термобілизну та інше. Робота триває.

На території підприємств в Дніпрі, Новомосковську та Нікополі облаштовано 18 тимчасових укриттів, де укривається понад 8500 людей у разі загрози артобстрілів або авіаційного бомбардування", - йдеться у відповіді на питання ЕП.

ЕП звернулася з такими запитаннями не лише до Пінчука. Про те, як бізнесмени висловилися про війну, читайте у статті: Олігархи уже не мовчать. Але не всі. Хто з найбагатших українців досі не назвав путіна злочинцем

Економічна правда