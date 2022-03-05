На підтримку армії та гуманітарну допомогу зібрали вже понад 10 мільярдів – НБУ

На спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, станом на 5 березня загалом було перераховано майже 10 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема понад 2,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

"Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,7 млрд грн, зокрема: на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн (26.02.2022); на потреби Національної поліції України – 850 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн.); на потреби Міністерства оборони України – 3 944,6 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн); на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн (03.03.2022).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,3 млрд грн", - прозвітували в НБУ.

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

У НБУ додали, що станом на 5 березня на рахунок Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 46,4 млн грн в еквіваленті.

"Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 46,4 млн грн. Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національний банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України", - додали в регуляторі.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Економічна правда