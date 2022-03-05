Ахметов: "Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець"

Рінат Ахметов публічно назвав Росію країною агресором, а її президента Владімір Путіна – воєнним злочинцем.

Про це він заявив у відповідь на лист Економічної правди.

"Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", – заявив він.

Крім того, Ахметов додав, що будь-які контакти його бізнесу з Росією розірвані, контроль над бізнесом втрачено – зараз він немає там жодних інтересів та активів.

Також ЕП поцікавилася, чи допомагає найбагатший українець українській армії. На це він без деталей відповів, що "допомагає Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти".

ЕП звернулася з такими запитаннями не лише до Ахметова. Про те, як бізнесмени висловилися про війну, читайте у статті: Олігархи уже не мовчать. Але не всі. Хто з найбагатших українців досі не назвав путіна злочинцем