Приватбанк продовжив дію всіх карток на пів року

Приватбанк в умовах воєнного стану продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів – у разі закінчення терміну дії картки, перевипускати її не треба.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

"На період воєнного стану, термін дії всіх платіжних карток ПриватБанку, у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів", – повідомив банк.

У разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.

Картки не треба перевипускати чи міняти на нову., адже відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя.