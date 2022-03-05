Приватбанк продовжив дію всіх карток на пів року
Приватбанк в умовах воєнного стану продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів – у разі закінчення терміну дії картки, перевипускати її не треба.
Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
"На період воєнного стану, термін дії всіх платіжних карток ПриватБанку, у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів", – повідомив банк.
У разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.
Картки не треба перевипускати чи міняти на нову., адже відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя.
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