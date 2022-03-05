Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі

Оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС.

"Це надає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі, і, тим самим, сприяє безпеці поставок газу для потреб України.

За останні три місяці міжнародні партнери ОГТСУ зробили важливі кроки назустріч в межах співробітництва для посилення безпеки поставок. Тепер за відсутності транзиту учасники українського ринку зможуть отримувати газ з трьох напрямків – Польща, Угорщина та Словаччина", - йдеться у повідомленні.

На аукціонах з розподілу потужностей в польсько-українському напрямку пропонуватимуться короткострокові продукти "протягом доби" та "на добу наперед", які не були законтрактовані раніше доступними довшими продуктами (річна, квартальна, місячна потужність).

У середньому Україна споживає 100-120 млн куб. м газу на добу.

"За останні три місяці Оператор ГТС України уклав угоди з операторами ГТС сусідніх країн, які збільшили потужності для імпорту газу до понад 50 млн куб. м на добу (понад 18 млрд куб. м на рік), що становить приблизно половину від потреб країни у природному газі", - додали в компанії.

Економічна правда