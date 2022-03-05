Сотні тисяч українців залишилися без газу у шести областях – Оператор ГТС

Через бойові дії у шести областях України сотні тисяч споживачів залишилися без газопостачання.

Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України.

"Через бойові дії компанія зупинила роботу 16 газорозподільних станцій у Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях. Без газу залишаються сотні тисяч побутових споживачів", – йдеться у повідомленні.

Зважаючи на значні пошкодження в мережах регіональних операторів облгазів та активні військові дії, на частині ГРС наразі неможливо відновити газопостачання, пояснює Оператор.

Водночас, повідомляє ОГТС, з польським оператором Gaz System S.A. було домовлено про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу. Тепер гарантовані потужності, незалежно від наявності транзиту, становлять понад 50 млн куб. м газу на добу. Це майже дорівнює середньодобовому споживанню Україною.

Попри надзвичайні умови роботи за 4 березня ОГТСУ протранспортував 76,5 млн кубометрів газу для внутрішніх споживачів.